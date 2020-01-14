Регистрация | Вход |
USD: 23,93 -0,0402  EUR: 26,62 0,0331 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 15 января 2020 02:33
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Во Франции опровергают передачу "чёрных ящиков": предварительно они поедут в Украину
Во Франции опровергают передачу "чёрных ящиков": предварительно они поедут в Украину
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4680
Версия для печати

Ельченко рассказал про приоритеты сотрудничества между Пентагоном и Украиной

КИЕВ. 14 января. УНН. Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что Пентагон в процессе сотрудничества с Украиной определил своим приоритетом усиление украинского флота. Об этом Ельченко рассказал во время брифинга, передает УНН.

По словам посла, такой приоритет был определен в ходе двусторонних консультаций между Министерствами обороны Украины и США.

“Есть такой термин, как „москитный флот“, то есть скоростные катера, которых очень не хватает именно нашим военным или морякам на Черном и Азовском морях”, — сказал Ельченко.

Он напомнил, что в прошлом году Украине были переданы три скоростных катера типа Island.

“В этом году предполагается передача еще трех катеров. Следовательно, значительная часть этих средств пойдет именно на их переоснащение и установку там современного оружия и средств связи”, — заявил посол.

Он также напомнил, что Украина впервые напрямую закупила у Пентагона очередную партию противотанкових ракетных комплексов Javelin.

Напомним, ранее Ельченко заявил, что расследование возможного нарушения Россией международных санкций, введенных против Ирана, должно быть важной частью расследования обстоятельств сбивания самолета МАУ 8 января.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Пентагон, Владимир Ельченко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.