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Арахамия о появлении в ВР экс-коллеги по фракции Иванисова: он имеет право оставаться депутатом

Арахамия о появлении в ВР экс-коллеги по фракции Иванисова: он имеет право оставаться депутатом

КИЕВ. 15 января. УНН. Председатель парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил о невозможности повлиять на народного депутата Романа Иванисова в вопросе лишения его мандата так, как этого раньше не исключали в этой политической силе и в Офисе президента, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“Что я могу сделать. Есть закон Украины. Я могу давить с точки зрения моральной стороны. С ним был разговор неоднократно. Почему он, как вы думаете, так долго не выходил на работу? Это именно с давлением и связано. Но, к сожалению, не всегда давление моральное может работать так, как давление может быть законодательное. По закону, он имеет право оставаться депутатом. Мы его лишили членства в нашей фракции, мы лишили его членства в нашей партии „Слуга народа“. Он внефракционный, беспартийный депутат”, — сказал Арахамия.

Арахамия добавил, что лично разговаривал с Иванисовым о сообщениях о судимости за изнасилования, и тот “объяснил, что это произошло давно, он отбыл наказание и после того показал себя как нормальный человек”.

14 января в зале Верховной Рады после длительного отсутствия появился народный депутат Роман Иванисов.

В начале декабря прошлого года Романа Иванисов официально исключили из фракции партии “Слуга народа” в Верховной Раде нового созыва, куда он прошел как мажоритарщик от округа № 153 Ровенской области, баллотируясь от президентской политической силы.

Поводом для исключения из фракции стали сообщения в СМИ, у Иванисова была судимость за изнасилование несовершеннолетней. Сам он в Facebook обнародовал копию справки об отсутствии судимости.

Генеральная прокуратура ранее обнародовала опровержение информации о погашенную судимость Иванисов, как об этом заявлял генпрокурор Руслан Рябошапка.

Источник: УНН
Теги: фракции, парламент, нардепы, Слуга народа
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