Бахчисарайское "дело Хизб ут-Тахрир": защита заявила около 30 возражений на действия российского суда

КИЕВ. 15 января. УНН. На заседании Южного окружного военного суда российского Ростова-на-Дону во втором бахчисарайском “деле Хизб ут-Тахрир” сторона защиты заявила два отвода судьи и около 30 возражений на действия суда, передает проект Радио Свобода Крым.Реалии, информирует УНН.

“Сегодня допрос Артыкбаева (сотрудник ФСБ России Николай Артыкбаева — ред.) продолжил Мэмет Белялов. В своих показаниях Артыкбаева часто ссылался на давность событий и то, что он не помнит. Часть вопросов к Артыкбаеву снимал судья, из-за чего возражения на действия суда выразили Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов. Судья не давал заявить ходатайство Серверу Мустафаеву, постоянно повышал голос во время заседания и вел себя неуважительно по отношению к участникам процесса. После этого Сервер Мустафаев заявил про отвод председательствующему судье Ризван Зубаирову, после Сервера отвода всему составу суда заявил Мэмет Белялов, но ни один из отводов судья не удовлетворил. Во время заседания было заявлено около 30 возражений, возражения Сервера Мустафаева не вносить в протокол судебного заседания, в том числе, и стало поводом для заявления отвода судьи”, — рассказала адвокат Лиля Гемеджи.

Адвокат также отметила, что суд не дал закончить допрос ее подзащитному Серверу Мустафаеву.

“Сейчас мы начали допрос по второму кругу, после объявления показов, мы допрашиваем в связи с противоречиями, хотя судья так и не дал закончить допрос Серверу Мустафаеву”, — добавила адвокат.

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15 ноября прошлого года Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать по существу второе Бахчисарайское “дело Хизб ут-Тахрир”.

В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мэмет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и оккупированном ею Крыму организации “Хизб ут-Тахрир”.

21 мая 2018 года в Крыму задержали координатора “Крымской солидарности” Сервера Мустафаева и жителя села Долинное Бахчисарайского района Эдема Смаилов. Обвинения против них привлекли к бахчисарайскому “дела Хизб ут-Тахрир”.

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