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HRW: с 2015 года Россия привлекла к ответственности по меньшей мере 63 крымских татар

HRW: с 2015 года Россия привлекла к ответственности по меньшей мере 63 крымских татар

КИЕВ. 15 января. УНН. Российские власти оккупированного Крыма продолжают преследовать крымских татар. С 2015 года по меньшей мере 63 крымских татар были привлечены к ответственности по сфабрикованным обвинениям. Об этом говорится в докладе Human Rights Watch, передает УНН.

“Только в марте (2019 года — ред.) российские власти арестовали 24 человека, большинство из которых были членами „Крымской солидарности“, группе правовой и социальной поддержки семей арестованных по политическим мотивам. Все были обвинены в связи с Хизб ут-Тахрир, панисламистской движением, запрещенным в России как „террористической“ организации, но законными в Украине”, — отметили в HRW.

Уточняется, что при этом никто из задержанных не был обвинен в связи с любым актом насилия.

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“Российские силовики поддавали пыткам или жестокому обращению как минимум четырех. В июне власти арестовали восемь человек в Крыму по аналогичным обвинениям”, — говорится в сообщении.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это “восстановлением исторической справедливости”. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Ранее HRW обвинила власти Украины в ущемлении прав и свобод.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, правозащитники, крымские татары
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