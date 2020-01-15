Комитет США по разведке обнародовал новые показания в деле импичмента Трампа

КИЕВ. 15 января. УНН. Спецкомитет по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США опубликовал новые показания в рамках процесса импичмента для 45 президента страны Дональда Трампа, которые он получил от американского бизнесмена украинского происхождения Льва Парнаса, которого связывают с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. Об этом пишет УНН опираясь на сайт комитета и издание New York Times.

Как отмечает NYT, в материалах, которые подал в Конгресс Парнас, есть новые факты давления на бывшего посла США в Киеве Мари Йованович, чтобы сместить ее с должности, и, в частности, попытки Джулиани встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Согласно публикации, речь идет о переписке помощника Джулиани в мессенджере WhatsApp в марте 2019 с кандидатом от Республиканской партии в Конгресс Робертом Хайдом, который ранее не являлся фигурой в деле импичмента. Он, по заключению газеты, был связан с лицами в Украине, которые вели слежку за тогдашним послом США.

“Они хотят помочь, если вам и нам понравится цена”, — писал Хайд. Издание не берется пока утверждать, кто именно и с какой целью следил за Йованович.

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Среди имеющихся прилагаемых документов содержатся заметки со словами: “заставь Зеленского анонсировать расследования дела Байдена”, “наладь коммуникацию с Зеленским без (Пинчука и Коломойского)”.

В публикации не скрывается, что речь идет о переписке, которое адвокат Парнаса Джозеф Бонди передал вместе с фотографиями и другими материалами демократам в Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США. Сам Бонди информировал, что все эти данные имеют отношение к расследованию в рамках процедуры импичмента Трампа и подтвердил, что его клиент, Парнас, готов свидетельствовать по делу импичмента Трампа.

Во вторник спикер нижней палаты Нэнси Пелоси объявила, что голосование по резолюции о передаче в Сенат обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента американского президента пройдет в среду, 15 января.

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В октябре 2019 года Парнас и предприниматель Игорь Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Марии Йованович с должности посла в Киеве в интересах какого-то украинского чиновника. Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог, ему было разрешено покидать свой дом только для посещения заседаний суда, встреч с адвокатом и для участия в религиозных ритуалах.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре начался большой скандал из-за утверждения о предоставлении Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. По версии стороны обвинения (Палаты представителей Конгресса США), американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на предоставление Киеву финансовой и военной помощи.

Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента республиканца Трампа и объявила свой обвинительное заключение 18 декабря.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.