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В Иране задержан автор видео запуска ракеты по МАУ

В Иране задержан автор видео запуска ракеты по МАУ

КИЕВ. 15 января. УНН. Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал человека, который снял и разместил в сети видеоролик, на котором изображен выстрел ракеты, поразившей Украинский Boeing под Тегераном, что и привело к крушению самолета. Об этом, по информации иранских СМИ, во вторник, 14 января, сообщили в КСИР, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Задержание было проведено в связи с выяснением обстоятельств инцидента, заявляют представители элитных соединений иранских вооруженных сил. Результаты этого расследования будут позже представлены общественности.

Видео, которое “вероятно показывает взрыв в воздухе” после попадания ракеты в самолет, появилось в Twitter международной группы расследователей Bellingcat 9 января.

По данным расследователей, “видео показывает жилой квартал в западном Парандий (35.489414, 50.906917), что ориентированон на северо-восток”, а перспектива примерно соответствует траектории полета рейса PS752 “Международных авиалиний Украины” (МАУ).

Парандий — это пригород Тегерана к западу от международного аэропорта имени Имама Хомейни, откуда вылетел украинский лайнер.

Напомним, 11 января КСИР взял на себя полную ответственность за обстрел украинского пассажирского Boeing под Тегераном.

“Я бы предпочел умереть и не быть свидетелем подобной беды”, — заявил командир военно-космической дивизии Амиран Хаджизаде в видео. По его словам, военные взяли пассажирский самолет с крылатую ракету и сбили его ракетой малой дальности.

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Источник: УНН
Теги: видео, самолет, Украина, задержание, Иран
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