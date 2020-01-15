Трамп призвал Apple к сотрудничеству в борьбе с преступностью

КИЕВ. 15 января. УНН. Президент США Дональд Трамп призвал американскую компанию Apple к сотрудничеству в борьбе с преступностью, обвинив ее в отказе предоставлять данные о предполагаемых нарушителей закона. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter, сообщает УНН.

“Мы все время помогаем Apple в торговле и во многих других вопросах, однако они отказываются раскрыть телефоны убийц, наркоторговцев и других жестоких криминальных элементов, — написал он во вторник. — Им придется взять на себя ответственность и помочь нашей большой стране”.

Трамп добавил, что Apple должна начать оказывать содействие в борьбе с преступностью “прямо сейчас”, написав это прописными буквами.

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Основанная в 1976 году Apple производит, кроме iPhone и iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в американском Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация превышает 1 трлн долларов.

Ранее в США нередко возникали скандалы, когда компания отказывалась предоставить спецслужбам страны ключи для возможности разблокировать смартфоны предполагаемых преступников.

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