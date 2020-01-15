НАПК провело анализ 272 отчетов партий
КИЕВ. 15 января. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции осуществило анализ отчетов политических партий за третий квартал 2019 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"НАПК осуществило анализ 272 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, поступивших за третий квартал 2019 года", - говорится в сообщении.
В агентстве по результатам анализа отчетов предоставили информацию о взносах и расходах партий, получавших госфинансирование на их уставную деятельность, и других политических партий, а именно: "Радикальная партия Олега Ляшко", "Европейская солидарность", "Всеукраинское объединение "Батькивщина" , "Оппозиционный блок", "Объединение "Самопомичь", "Народный фронт", "Оппозиционная платформа - За життя", "Украинская стратегия Гройсмана", "Украинское объединение патриотов - Укроп", "Всеукраинское объединение "Свобода", "Слуга народа", "Голос".
Напомним, 15 января официально опубликован закон об электронной финансовой отчетности партий.