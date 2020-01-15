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НАПК провело анализ 272 отчетов партий

НАПК провело анализ 272 отчетов партий

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КИЕВ. 15 января. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции осуществило анализ отчетов политических партий за третий квартал 2019 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"НАПК осуществило анализ 272 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, поступивших за третий квартал 2019 года", - говорится в сообщении.

В агентстве по результатам анализа отчетов предоставили информацию о взносах и расходах партий, получавших госфинансирование на их уставную деятельность, и других политических партий, а именно: "Радикальная партия Олега Ляшко", "Европейская солидарность", "Всеукраинское объединение "Батькивщина" , "Оппозиционный блок", "Объединение "Самопомичь", "Народный фронт", "Оппозиционная платформа - За життя", "Украинская стратегия Гройсмана", "Украинское объединение патриотов - Укроп", "Всеукраинское объединение "Свобода", "Слуга народа", "Голос".

Напомним, 15 января официально опубликован закон об электронной финансовой отчетности партий.

Источник: УНН
Теги: партии, НАПК
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