ВР поддержала временное освобождение от уплаты НДС ввоза закупленных государством лекарств

КИЕВ. 15 января. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2539 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которым временно освобождает операции по закупке медицинских товаров за средства государственного бюджета от налогообложения налогом на добавленную стоимость. Соответствующее решение поддержали 278 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Им предлагается временно до 1 января 2023 года освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по, в частности, ввозу на таможенную территорию Украины лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, закупаемых лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, предусмотренных для выполнения программ и осуществления централизованных мероприятий по охране здоровья.

"Законопроектом предлагается временно, до 1 января 2023 года, освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость все операции по ввозу и поставке лекарственных средств и медицинских изделий, которые будут закупаться и осуществляться закупочной организацией Минздрава. При исчислении налога на прибыль не начислять налог на прибыль на налоговую разницу", - отметил во время рассмотрения законопроекта в зале заседаний председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, это позволит повысить экономию государственных средств, закупать больше лекарств для пациентов по государственным программам.

Напомним, ВР сегодня, 15 января, планирует рассмотреть вопрос децентрализации и игорного бизнеса.