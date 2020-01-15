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Правительство назначило новым главой НАПК Александра Новикова

Правительство назначило новым главой НАПК Александра Новикова

КИЕВ. 15 января. УНН. Кабинет министров назначил новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции победителя в открытом конкурсе на должность - Александра Новикова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

"Правительство назначило новым председателем НАПК Александра Новикова, который победил в открытом конкурсе на должность", - написал Гончарук.

Так, Александр Новиков имеет высшее юридическое образование, и работал в органах прокуратуры более 10 лет и поддерживал государственное обвинение по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями.

Во время представления в Кабмине Александр Новиков рассказал, что планирует сделать в должности - в частности, утвердить антикоррупционную стратегию.

"Вижу роль НАПК, на самом деле, как органа,.. что будет институционально обобщать деятельность всех органов государственной власти в сфере борьбы с коррупцией. На самом деле, Кабмин, в тех действиях, что сейчас проводит по дерегуляции, демонополизации и приватизации государственного имущества, я, как человек с правоохранительной системы, могу вас заверить, что это главное направление, которым можно побороть коррупцию. Фактически, это половина работы на этом направлении, роль НАПК, я в первую очередь вижу, как органа, который сделает невозможным пребывание на госслужбе за счет тех инструментов, что дает НАПК закон, сделает невозможным пребывание на госслужбе лиц, использующих в своей деятельности коррупционные практики - незаконно обогащаются", - рассказал новоизбранный глава.

Он уверен, что НАПК способен выполнить эту функцию и сформировать нулевую толерантность госслужбы к подобным практикам.

"Первой своей задачей вижу утверждение антикоррупционной стратегии, поскольку предыдущая стратегия и план действия правительства к ней, такие требования закона, предыдущая стратегия завершила свое действие в 2017 году. Это будет самое первое мероприятие, совершенное НАПК. Хочу объяснить, этот документ должен обобщить все действия органов государственной власти", - добавил Новиков.

Напомним, 16 декабря новым председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции был избран прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александр Новиков.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, НАПК, Алексей Гончарук
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