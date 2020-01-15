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Правительство в течение недели выплатит по 200 тыс. грн семьям погибших в рейсе PS752 украинцев - Гончарук

Правительство в течение недели выплатит по 200 тыс. грн семьям погибших в рейсе PS752 украинцев - Гончарук

КИЕВ. 15 января. УНН. Кабинет министров в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тысяч гривен помощи. О соответствующем решении правительства сообщил в Telegram-канале Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.

"Государство окажет всестороннюю поддержку, в том числе юридическую и финансовую, родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране. Правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тысяч гривен помощи. Одноразовая материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена до получения семьями всех страховых выплат", - сообщил Гончарук.

По его словам, в правительстве проконтролируют надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией. "Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены выплаты в размере 250 000 СПЗ (специальные права заимствований), что составляет примерно 345 000 долл.", - добавил глава правительства.

"Также Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции", - отметил он.

Самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. Среди погибших - всего 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, авиакатастрофа, Иран, компенсация, выплаты, Алексей Гончарук
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