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Правительство усилило безопасность пассажирских перевозок - Гончарук

Правительство усилило безопасность пассажирских перевозок - Гончарук

КИЕВ. 15 января. УНН. Кабинет министров принял решение для усиления безопасности пассажирских перевозок. О соответствующем решении правительства сообщил в Telegram-канале Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.

"Усиливают безопасность пассажирских перевозок. Правительство ввело риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков. Будут действовать единые критерии для оценки риска от их деятельности. Это повлияет и на периодичность плановых проверок", - отметил Гончарук.

По его словам, если раньше все пассажирские перевозчики автоматически попадали в лонг-лист проверок, отныне сначала проверять будут тех, у кого высокие риски из-за переоборудованного транспорта, большое количество нарушений ПДД, а также нарушение режима труда и отдыха водителей.

Напомним, 15 января правительство решило в течение недели выплатить по 200 тыс. грн семьям погибших в рейсе PS752 украинцев.

Источник: УНН
Теги: общественный транспорт, Кабмин, безопасность, Алексей Гончарук
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