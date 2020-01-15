Кабмин утвердил перечень запрещенных для приватизации предприятий

КИЕВ. 15 января. УНН. Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил перечень стратегических предприятий, которые запрещено отдавать под приватизацию. О соответствующем решении правительства сообщил в Telegram-канале Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.

"Правительство утвердило перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать. Мы согласовали соответствующий проект закона, теперь его должна рассмотреть и одобрить Верховная Рада", - отметил глава правительства.

По его словам, не подлежат приватизации предприятия, которые:

обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства;

являются естественными монополиями;

имеют критически важное значение для общества.

"Более того, мы усилим контроль за надлежащим использованием собственности и эффективным управлением стратегических государственных предприятий, не подлежащих приватизации", - добавил он.

Кроме того, Гончарук обнародовал перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

Напомним, Фонд госимущества запускает виртуальные комнаты данных по объектам приватизации.