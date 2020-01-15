Кабмин утвердил перечень запрещенных для приватизации предприятий
КИЕВ. 15 января. УНН. Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил перечень стратегических предприятий, которые запрещено отдавать под приватизацию. О соответствующем решении правительства сообщил в Telegram-канале Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.
"Правительство утвердило перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать. Мы согласовали соответствующий проект закона, теперь его должна рассмотреть и одобрить Верховная Рада", - отметил глава правительства.
По его словам, не подлежат приватизации предприятия, которые:
- обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства;
- являются естественными монополиями;
- имеют критически важное значение для общества.
"Более того, мы усилим контроль за надлежащим использованием собственности и эффективным управлением стратегических государственных предприятий, не подлежащих приватизации", - добавил он.
Кроме того, Гончарук обнародовал перечень предприятий, не подлежащих приватизации.
Напомним, Фонд госимущества запускает виртуальные комнаты данных по объектам приватизации.
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