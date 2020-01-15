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Кабмин утвердил перечень запрещенных для приватизации предприятий

Кабмин утвердил перечень запрещенных для приватизации предприятий

КИЕВ. 15 января. УНН. Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил перечень стратегических предприятий, которые запрещено отдавать под приватизацию. О соответствующем решении правительства сообщил в Telegram-канале Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.

"Правительство утвердило перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать. Мы согласовали соответствующий проект закона, теперь его должна рассмотреть и одобрить Верховная Рада", - отметил глава правительства.

По его словам, не подлежат приватизации предприятия, которые:

  • обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства;
  • являются естественными монополиями;
  • имеют критически важное значение для общества.

"Более того, мы усилим контроль за надлежащим использованием собственности и эффективным управлением стратегических государственных предприятий, не подлежащих приватизации", - добавил он.

Кроме того, Гончарук обнародовал перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

Напомним, Фонд госимущества запускает виртуальные комнаты данных по объектам приватизации.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, приватизация, Алексей Гончарук

В тексте упоминаются

Гончарук Алексей
Гончарук Алексей
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