На Донбассе боевики выдают за мирных жителей подготовленных в РФ снайперов - разведка

КИЕВ. 15 января. УНН. По данным разведки наемники возвращаются после окончания курсов снайперов в учебных центрах Южного военного округа ВС РФ и формируют снайперские группы на Донбассе, которые выдают себя за мирных жителей. Об этом во время брифинга сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк с пресс-центре Министерства обороны Украины, передает УНН.

Так, по сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск усиливает передовые позиции подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК наемниками, которые с начала этого года возвращаются по окончании курсов снайперов в учебных центрах Южного военного округа ВС РФ.

"Из числа указанных лиц оккупанты формируют мобильные снайперские группы, которые при выполнении задач перемещаются вдоль линии разграничения на гражданских легковых автомобилях, выдавая себя за мирных жителей", - сообщил Гуцуляк.

Он отметил, что таким образом, противник пытается продолжать скрыто наносить потерь личному составу подразделений ООС и не допустить стабилизации обстановки на линии разграничения.

Подразделения Объединенных сил находятся наготове в коварных вражеских действий в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашей страны.

Напомним, что по данным разведки, боевики обстреляли жилые дома в населенном пункта Голубовка в Луганской области. В результате были ранены гражданские лица.