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Кабмин утвердил Дорожную стратегию на 2020-й год

Кабмин утвердил Дорожную стратегию на 2020-й год

Алексей Гончарук

КИЕВ. 15 января. УНН. Во время заседания Кабинета Министров в среду, 15 января, была утверждена Дорожная стратегия на 2020-й год. О соответствующем решении правительства сообщил в Telegram-канале Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.

"Утвердили Дорожную стратегию на 2020-й год. Клочковые ремонты должны отойти в прошлое. Вместо этого будет комплексное качественное дорожное строительство. Только на 2020-й год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн", - написал премьер.

По его словам, из упомянутой суммы на дороги пойдет 31,5 млрд грн бюджетных средств. Еще 20,5 млрд грн - это средства международных организаций.

"Мы ставим амбициозную цель - за год построить и отремонтировать не менее 4 тысяч километров дорог. Как мы и обещали, в 2020 год станет Годом Эффективности. Дороги - часть большой инфраструктурной модернизации Украины", - добавил Гончарук.

Напомним, ранее в правительстве заявили, что в 2020 году украинцы смогут получить вдвое больше отремонтированных дорог, чем планировалось.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, дорога, стратегия, Алексей Гончарук

В тексте упоминаются

Гончарук Алексей
Гончарук Алексей
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