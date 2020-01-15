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Кабмин согласовал продление кредитного договора между Нафтогазом и Ощадбанком

Кабмин согласовал продление кредитного договора между Нафтогазом и Ощадбанком

КИЕВ. 15 января. УНН. Кабинет министров на сегодняшнем заседании одобрил продление кредитного договора между НАК "Нафтогаз Украины" и государственным Ощадбанком до конца 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства, передает УНН.

"Кабмин согласовал продление кредитного договора между Нафтогазом и Ощадбанком до конца 2024", - сообщил Гончаренко.

Добавим, кредитный договор №220/31/2 заключал Нафтогаз и Ощадбанк 30 декабря 2008 года.

Позже в него правительством соглашались изменения. В частности, в марте 2019 года было согласовано Кабмином перенос на 2020 год погашения кредитной задолженности компании в сумме 3,8 млрд гривен без изменения конечного срока погашения обязательств по договору.

Напомним, 15 января правительство назначило новых ответственных за стандарты госязыка.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Нафтогаз, Ощадбанк
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