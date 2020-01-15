Правительство установило зарплатные ограничения для топ-чиновников

КИЕВ. 15 января. УНН. Кабинет министров установил зарплатную сетку для топ-чиновников, чтобы не продолжать практику огромных заработных плат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства, передает УНН.

"Кабмин решил не продолжать практику огромных заработных плат и установил сетку для топ-чиновников", - написал нардеп.

Так, среди основных изменений таковы:

Устанавливается новый минимальный размер должностного оклада в два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января 4204 грн.).

Размеры должностных окладов предлагается утвердить в гривнах, а не в коэффициентах, как это было в 2019 году.

Гончаренко также разъяснил, что руководитель государственного органа, например, Офиса ПУ или аппарата СНБО, будет иметь должностной оклад на уровне 37800 грн, а уровня министерств и центральных органов исполнительной власти - 33600 грн.

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Также во время заседания Правительства установили, что первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министру Украины, министру, их первым заместителям и заместителям может выплачиваться:

надбавка за эффективность, устанавливаемая ежемесячно первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министру Украины, министру - Премьер-министром Украины, а первым заместителям министров - соответствующим министром, в размере до 200% должностного оклада;

премия, устанавливается заместителям министров (кроме первых заместителей) в соответствии с их личным вкладом в общий результат работы, в размере до 200% должностного оклада.

Как ранее сообщалось в УНН, министры будут отчитываться в Раде относительно своих премий.