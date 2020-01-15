Украинцы смогут пользоваться Интернетом даже во время полета в самолете - Гончарук

КИЕВ. 15 января. УНН. Во время заседания Кабинета министров в среду было принято решение о расширении диапазона для мобильной связи. О соответствующем решении правительства сообщил в Telegram-канале Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.

“Украинцы смогут пользоваться Интернетом даже во время полета в самолете. Кроме того, расширение диапазона для мобильной связи — это важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких деревнях и отдаленных регионах”, — написал премьер.

По его словам, также сегодня было принято антикоррупционное решение в этом направлении.

“Отныне частоты, предназначенные для 5G, будут распределяться между операторами исключительно через открытые тендеры”, — добавил Гончарук.

Как сообщал УНН, в Украине продолжаются работы по высвобождению полос радиочастот 700 МГц, определенных странами Евросоюза приоритетными для внедрения сетей подвижной связи пятого поколения (5G).