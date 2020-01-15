В Кабмине согласовали назначение заместителей глав пяти ОГА

КИЕВ. 15 января. УНН. Кабинет министров согласовал ряд назначений, а именно на должности заместителей губернаторов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства, передает УНН.

Таким образом, Кабмин согласовал назначение:

Роговой Веры Борисовны на должность заместителя главы Житомирской облгосадминистрации;

Волынец Татьяны Григорьевны на должность заместителя главы Кировоградской облгосадминистрации;

Коваленко Александра Петровича на должность заместителя главы Николаевской облгосадминистрации;

Марчишака Арсена Романовича на должность заместителя главы Тернопольской облгосадминистрации.

Отметим, что ряд кадровых изменений согласовали и в Харьковской облгосадминистрации: Погосян Виталий Валерьевич стал первым заместителем; Грицков Евгений Владимирович - заместителем главы; Тихонченко Руслан Сергеевич - заместителем главы.

В Черновицкой облгосадминистрации, Ковалюк Богдан Иванович стал первым заместителем главы; Бойко Алексей Сергеевич - заместителем главы; Гусь Наталия Борисовна - заместителем главы; Исопенко Ирина Юлиановна - заместителем главы.

Напомним, что Правительство назначило новых ответственных за стандарты госязыка.