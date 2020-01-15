Регистрация | Вход |
USD: 24,03 0,0982  EUR: 26,69 0,0684 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 15 января 2020 14:52
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы едут работать в ЕС, несмотря на спрос во всем мире - эксперт
Украинцы едут работать в ЕС, несмотря на спрос во всем мире - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
46125
Версия для печати

В Кабмине согласовали назначение заместителей глав пяти ОГА

В Кабмине согласовали назначение заместителей глав пяти ОГА

КИЕВ. 15 января. УНН. Кабинет министров согласовал ряд назначений, а именно на должности заместителей губернаторов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства, передает УНН.

Таким образом, Кабмин согласовал назначение:

  • Роговой Веры Борисовны на должность заместителя главы Житомирской облгосадминистрации;
  • Волынец Татьяны Григорьевны на должность заместителя главы Кировоградской облгосадминистрации;
  • Коваленко Александра Петровича на должность заместителя главы Николаевской облгосадминистрации;
  • Марчишака Арсена Романовича на должность заместителя главы Тернопольской облгосадминистрации.

Отметим, что ряд кадровых изменений согласовали и в Харьковской облгосадминистрации: Погосян Виталий Валерьевич стал первым заместителем; Грицков Евгений Владимирович - заместителем главы; Тихонченко Руслан Сергеевич - заместителем главы.

В Черновицкой облгосадминистрации, Ковалюк Богдан Иванович стал первым заместителем главы; Бойко Алексей Сергеевич - заместителем главы; Гусь Наталия Борисовна - заместителем главы; Исопенко Ирина Юлиановна - заместителем главы.

Напомним, что Правительство назначило новых ответственных за стандарты госязыка.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, ОГА, назначения
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram

Loading...
Loading...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.