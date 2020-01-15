Нафтогаз, Укрзализныця, Энергоатом: Кабмин озвучил объекты, которые не подлежат приватизации

КИЕВ. 15 января. УНН. Кабинет министров на сегодняшнем заседании в среду, 15 января, утвердил перечень стратегических предприятий, которые запрещено отдавать под приватизацию. Перечень предприятий, не подлежащих приватизации, обнародовал Премьер-министр Алексей Гончарук обнародовал в Telegram-канале, передает УНН.

Так, перечень различает два списка предприятий - тех акционерных обществ, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше 50% + 1 акция и не подлежит приватизации, а также тех акционерных обществ, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100%, государственных унитарных и государственных предприятий, не подлежащих приватизации.

К первой категории относится, в частности, НАК "Нафтогаз Украины", "Укртрансгаз", "Укртранснафта", "Укрнафта", "Укрзализныця", "Укрпочта", "Магистральные газопроводы Украины" и другие.

Ко второй - "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Спецоборонмаш", ГП "Антонов", ГП "Администрация морских портов Украины", "Чернобыльская АЭС", ГП "Укркосмос" и другие.

Ранее Гончарук объяснил, что не подлежат приватизации предприятия, которые: обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства; являются естественными монополиями; имеют критически важное значение для общества.