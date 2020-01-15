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Правительство РФ подало в отставку

Правительство РФ подало в отставку

КИЕВ. 15 января. УНН. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным на фоне объявленных президентом предложений об изменении конституции подать в отставку правительства в действующем составе. Об этом он сообщил в ходе встречи президента Владимира Путина с кабинетом министров, передает УНН со ссылкой на российские федеральные агентства.

“Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной”, — сказал премьер.

“В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку”, — добавил Медведев.

Ранее пресс-служба правительства Российской Федерации сообщала, что состоялась встреча президента России Владимира Путина с председателем правительства Дмитрием Медведевым.

“Обсуждались инициативы, озвученные главой государства в Послании Федеральному Собранию, вопросы, связанные с реализацией его положений”, — отметили в сообщении, не указав других деталей.

Добавим, что сегодня Путин предложил вынести поправки в Конституцию на референдум и предложил передать парламенту часть полномочий президента России.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Медведев
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