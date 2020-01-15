Комитет перенес рассмотрение законопроекта о медиа на февраль

КИЕВ. 15 января. УНН. Комитет по вопросам свободы слова на сегодняшнем заседании снял с повестки дня рассмотрение законопроекта о медиа и перенес его на следующее заседание, которое состоится в феврале. Об этом во время заседания комитета сообщил его председатель Нестор Шуфрич, передает корреспондент УНН.

"По предложению профильного комитета (по вопросам гуманитарной и информационной политики - ред.), перенести по многим причинам рассмотрение этого вопроса. Во-первых, нету решения профильного комитета. Есть позиция профильного комитета, до 16 числа есть возможность регистрировать альтернативные законопроекты. Выношу на голосование предложение господина Евгения (заместитель председателя комитета по вопросам свободы слова Евгений Брагарь - ред.) перенести этот вопрос на следующее заседание комитета в феврале, скорее всего", - отметил Шуфрич.

Данное решение поддержали члены комитета, следовательно на сегодняшнем заседании голосовать по этому законопроекту на комитете не будут.

"Я сегодня тщательно ознакомился с заключением научно-экспертного нашего комитета ВР. Я скажу честно - такого разгромного заключения я не видел никогда", - отметил Шуфрич.

По его словам, в заключении с одной стороны приветствовалась идея объединить определенные законы, а с другой стороны сделано замечание, что не все законы, которые действуют сейчас, могут быть предметом объединения.

Добавим, что законопроект о медиа предусматривает создание единой, упорядоченной и взаимосогласованной системы правовых норм, направленных на регулирование правоотношений в сфере медиа.

"По результатам рассмотрения в первом чтении законопроект целесообразно вернуть субъектам права законодательной инициативы на доработку", - говорится в заключении Главного научно-экспертного управления.

Напомним, заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал постановление о состоянии социальной защиты детей и начал работу над законопроектом "О медиа".