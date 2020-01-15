Авиакатастрофа в Иране: тела погибших украинцев планируют доставить в Киев 19 января

КИЕВ. 15 января. УНН. Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, планируют доставить в Киев 19 января. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время встречи с родственниками погибших, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Глава государства проинформировал, что поставил задачу вернуть тела погибших в Украину как можно быстрее.

"Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами", - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что на этой неделе каждая семья погибших украинцев получит компенсации от государства в размере 200 тыс. грн. Кроме того, Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций.

Также Президент пообещал оказать необходимую помощь, связанную с захоронением погибших.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. Среди погибших - 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.