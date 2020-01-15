Регистрация | Вход |
USD: 24,03 0,0982  EUR: 26,69 0,0684 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 15 января 2020 22:33
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы едут работать в ЕС, несмотря на спрос во всем мире - эксперт
Украинцы едут работать в ЕС, несмотря на спрос во всем мире - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
55545
Версия для печати

"Полный профан в экономике": в сети появилась запись разговора Гончарука

"Полный профан в экономике": в сети появилась запись разговора Гончарука

КИЕВ. 15 января. УНН. В сети опубликовали запись разговора, вероятно, премьера Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан", передает УНН.

Отметим, что запись появилась на канале Youtube под названием "Как обмануть президента".

Голос одного из участников разговора, похож на голос премьера Алексея Гончарука. На записи слышно, что речь идет о курсе доллара в Украине и экономических вопросах перед встречей с Президентом Владимиром Зеленским.

Отметим, что во время разговора премьер называет себя "профаном в экономике".

Как сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, запись стала темой для обсуждения на заседании фракции "Слуга народа".

"Сидим на фракции, ждем премьера. Депутаты слушают записи с его откровениями и оскорблениями в адрес Президента", - написал Дубинский в Telegram-канале.

Кроме того, он добавил, что Алексей Гончарук должен быть отправлен в отставку. Но законных оснований для этого нет - у премьера годичный иммунитет.

"Поэтому, после оскорблений в адрес президента ... должен написать заявление сам", - резюмировал Дубинский.

Как сообщал УНН, на заседание фракции Гончарук так и не приехал. По словам Дубинского, премьер поехал в Офис Президента.

Источник: УНН
Теги: Украина, Слуга народа, Алексей Гончарук
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Loading...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.