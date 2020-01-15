Зеленский почтил память граждан Канады, погибших в результате авиакатастрофы в Иране

КИЕВ. 15 января. УНН. Президент Владимир Зеленский посетил посольство Канады в Украине и почтил память канадских граждан, погибших в результате сбивания самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" в Иране. Президент Украины сделал запись в книге памяти, размещенной в посольстве у мемориальной таблички с именами жертв авиакатастрофы, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

“Когда-то человечество изобрело самолеты. Когда-то человечество изобрело оружие. Но сможет ли когда-то человечество изобрести действенный способ, чтобы защитить себя от своих же творений? И сможет когда человечество изобрести слова, которые смогли бы описать нашу общую невыносимую боль из-за трагедии сбитого „Боинга-737“?” — написал глава государства.

Президент отметил, что исторически Украина и Канада имеют много общего, а сейчас две дружественные страны, к сожалению, объединяет и общее горе.

“Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших граждан Канады и Украины. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших граждан других государств — Ирана, Швеции, Великобритании и Афганистана. Вечная память погибшим!” — отметил Владимир Зеленский в книге памяти.

Во время общения с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Галадзой Глава государства выразил соболезнования канадскому народу в связи с трагедией.

Владимир Зеленский рассказал, что в Иран было отправлено 45 украинских специалистов для участия в расследовании причин авиакатастрофы. Часть из них уже вернулась в Украину. В то же время 10 экспертов остаются в Тегеране и продолжают свою работу.

Посол Лариса Галадза поблагодарила Украину за сотрудничество в расследовании катастрофы. Собеседники согласились, что в этом вопросе должна быть установлена правда.

Также Президент рассказал о встрече с родными погибших украинских граждан и отметил, по государство будет оказывать им поддержку.

Напомним, тела погибших украинцев планируют доставить в Киев 19 января.

Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все погибли. Среди погибших — 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.