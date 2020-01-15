Информация о заявлении об отставке Гончарука не соответствует действительности - Кабмин
КИЕВ. 15 января. УНН. Информация о заявлении об отставке Премьер-министра Алексея Гончарука не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает УНН.
"Информация о заявлении об отставке Премьер-министра не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе Кабмина сообщили, что не располагают информацией о подлинности ни аудио или видео записи, что распространяются в сети Интернет.
Напомним, на заседании фракции "Слуга народа", которая проходит сегодня с 19:00, обсуждают запись разговора Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, где он называет себя "полным профаном" в экономике.
Добавим, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский также сообщил, что запись стала темой для обсуждения на заседании фракции "Слуга народа".
По его словам, Алексей Гончарук должен быть отправлен в отставку. Но законных оснований для этого нет - у премьера годичный иммунитет.
"Поэтому, после оскорблений в адрес президента ... должен написать заявление сам", - резюмировал Дубинский.
Напомним, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, премьера Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".
Как сообщал УНН, на заседание фракции Гончарук так и не приехал. По словам Дубинского, премьер поехал в Офис Президента.