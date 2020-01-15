Трамп идет работать главой "Укрпочты": соцсети отреагировали на зарплаты Смилянского

КИЕВ. 15 января. УНН. Тот факт, что зарплата директора "Укрпочты" Игоря Смилянского в этом году составит 1,9 млн гривен, что превышает оклад президента США Дональда Трампа в два раза, очень порадовал пользователей соцсетей. Поэтому они создали точные фотожабы по этому поводу, УНН подобрал лучшие из них.

Так, данные о зарплате Смилянского опубликовала на своей Facebook-странице секретарь Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Лина Кущ.

“Генеральный директор „Укрпочты“ Игорь Смилянский в этом году существенно улучшит свое благосостояние. Председатель почты будет получать зарплату в размере 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц. Из них 716 463 гривен 30 копеек — должностной оклад, 693 843 гривны — ежемесячная премия, 456 502 гривны — другие выплаты, предусмотренные законодательством”, — написала она.

Итак, зарплата председателя “Укрпочты” в 1,9 млн гривен в месяц составит 22,8 млн гривен в год.

Если пересчитать эту сумму по текущему курсу НБУ — это будет 951,2 тыс. долларов. Поэтому, зарплата директора “Укрпочты” более чем в два раза выше, чем годовая зарплата президента США, составляет 400 тыс. долларов в год по данным из открытых источников (ред. — 951,2 тыс долларов/на 400 тыс. долларов = 2,37 раза).

Узнав об этом, пользователи сети высмеяли Трампа за “маленькую” зарплату по сравнению с главой “Укрпочты”.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланией стали героями мемов об украинских традициях, по которым в Щедрый вечер водят Маланку.