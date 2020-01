Демократы назначили "менеджеров импичмента" Трампа

КИЕВ. 16 января. УНН. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в среду, 15 января, представила семь “менеджеров импичмента” президента США Дональда Трампа. Они — конгрессмены и представители Демократической партии, которые будут выполнять роль прокуроров во время слушаний по Трампа в Сенате. Соответствующее сообщение она опубликовала в Twitter, передает УНН.

Эту группу возглавят председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф и глава юридического комитета Джерри Надлер. Среди других “менеджеров импичмента” — Зои Лофгрен, Хаким Джефрис, Вал Демингс, Джейсон Кроу и Сильвия Гарсия.

Их кандидатуры еще должен утвердить Палата представителей. Это должно произойти в среду, 15 января.

Напомним, к скандалу в США привел телефонный разговор в июле 2019 года между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Критики Трампа говорят, что в этом разговоре он оказывал давление на Зеленского, чтобы тот дал новый импульс расследованию в Украине относительно Хантера Байдена. Последний — сын вероятного главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года, экс-вице-президент США Джо Байден.

В связи со скандалом в середине декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за начало процедуры импичмента Трампа. Речь идет о обвинение по двум статьям — в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Впрочем, как отмечают обозреватели, лишение Трампа должности президента считается маловероятным, ведь для этого импичмент должен поддержать Сенат, большинство в котором контролирует Республиканская партия, от которой и был избран Трамп.

Today, I have the privilege of naming the Managers of the impeachment trial of the President. #DefendOurDemocracy pic.twitter.com/Y2613Ni3pC