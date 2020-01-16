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США заявили о начале обсуждения второй фазы торгового соглашения с Китаем

США заявили о начале обсуждения второй фазы торгового соглашения с Китаем

Вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс

КИЕВ. 16 января. УНН. США и Китай уже приступили к обсуждению второй фазы торгового соглашения, первая фаза которой было подписано в Вашингтоне в среду. Об этом сообщил в среду в интервью телеканалу Fox News вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс, передает УНН.

“Мы уже начали обсуждения по второй фазе операции”, — заявил Пенс, не раскрыв подробности.

“Как я уже говорил сегодня, американский народ может быть уверен в том, что президент (США Дональд) Трамп при наличии первой фазы операции будет продолжать решительно отстаивать рабочие места в Америке по мере продолжения переговоров, нацеленных на установление свободных, справедливых и взаимовыгодных торговых отношений с Китаем в долгосрочной перспективе”, — заверил вице-президент США.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торгового соглашения с Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Источник: УНН
Теги: США, Китай, торговля
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