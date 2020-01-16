Канада требует от Ирана "полного сотрудничества" по делу о сбивании самолета МАУ

КИЕВ. 16 января. УНН. Канадские следователи посетили место авиакатастрофы близ Тегерана, жертвами которого стали 57 канадских граждан. Министр транспорта Канады Марк Ґарно 15 января заявил, что следователи из этой страны еще не получили доступ к "черным ящикам" и записям переговоров пилотов самолета Boeing 737-800 авиакоммпании "Международных авиалиний Украины" (МАУ), но настаивают на таком доступе. Об этом пишет радио Свобода, информирует УНН.

Ранее Иран предоставил визы группе канадских чиновников, включая двух специалистов из Совета безопасности транспорта. “Иранцы сказали, что нам позволят участвовать не только в расшифровке „черных ящиков“, но и в анализе. Мы сейчас ждем, чтобы узнать, где это произойдет. Мы еще не получили такого сигнала”, — сообщил министр на пресс-конференции в Оттаве.

Марк Гарно напомнил, что он и министры иностранных дел из Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании планируют встретиться 16 января, чтобы требовать “полного сотрудничества со стороны иранских властей”. “Канада не примет ситуацию, когда нам не дают информации, которую мы ищем”, — добавил министр транспорта.

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Самолет Boeing 737-800NG авиакомпании “Международные авиалинии Украины” рейса PS752 из Тегерана в Киев потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете, — 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших — граждане семи стран, в том числе 11 украинцев (все 9 членов экипажа и 2 пассажира).

Утром 11 января в Иране после нескольких дней возражений официально признали, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.