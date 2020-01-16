На пленках с совещания в Кабмине голос не мой - Ковалив

КИЕВ. 16 января. УНН. Заместитель руководителя Офиса президента Андрея Богдана — Юлия Ковалив опровергла наличие своего голоса на слитой аудиозаписи с совещания в Кабмине с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. Об этом она написала у себя на странице в Facebook, передает УНН.

“На пленках, которые были распространены сегодня в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, знакомый со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения. А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили”, — написала Ковалив.

Ранее в пресс-службе Кабмина сообщили, что не располагают информацией о подлинности никаких аудио или видео записей, что распространяются в сети Интернет.

Напомним, на заседании фракции “Слуг народа”, которая длилась вчера, обсуждали запись разговора Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, где он называет себя “полным профаном” в экономике.

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Добавим, что народный депутат от “Слуги народа” Александр Дубинский также сообщил, что запись стала темой для обсуждения на заседании фракции “Слуга народа”.

По его словам, Алексей Гончарук должен быть отправлен в отставку. Но законных оснований для этого нет — у премьера годовой иммунитет.

“Поэтому, после оскорблений в адрес президента ... должен написать заявление сам”, — резюмировал Дубинский.

Напомним, в сети опубликовали запись разговора, на которой, вероятно, звучит голос премьера Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он “полный профан”.

Как сообщал УНН, на заседание фракции Гончарук так и не приехал. По словам Дубинского, премьер поехал в Офис Президента.