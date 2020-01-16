С сегодняшнего дня официально признается "Пласт"

КИЕВ. 16 января. УНН. Законопроект "О государственном признании и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины" с сегодняшнего дня, 16 января, вступает в силу, сообщает УНН.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть сегодня, 16 января.

Согласно тексту документа, проект Закона Украины "О государственном признании и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины" разработан с целью - создания благоприятной законодательной базы для поддержки и развития пластового (скаутского) движения в Украине и среди украинской диаспоры в мире.

Напомним, 17 декабря Рада официально признала скаутскую организацию "Пласт" и приняла законопроект в целом с поправками Президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее в УНН, вчера, 15 января, закон о признании "Пласта" официально опубликован.