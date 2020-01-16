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Рада сегодня планирует повторно рассмотреть законопроект об игорном бизнесе

Рада сегодня планирует повторно рассмотреть законопроект об игорном бизнесе

КИЕВ. 16 января. УНН. Парламентарии на сегодняшнем пленарном заседании планируют рассмотреть ряд законопроектов, в частности, начать повторное рассмотрение законопроектов по легализации игорного бизнеса, а также рассмотреть во втором чтении законопроект о внесении изменений в Регламент ВРУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня.

Так, парламентарии планируют рассмотреть ряд законопроектов о легализации игорного бизнеса №2285-д, 2285-8, 2285-9, 2285-10. Также нардепы планируют внести в повестку дня и рассмотреть законопроект о внесении изменений в Регламент ВРУ по совершенствованию законодательной процедуры №2691, 2691-1. А также рассмотреть во втором чтении изменения в Регламент ВРУ по совершенствованию электронной формы законодательного процесса №2492.

Кроме того, во втором чтении планируется рассмотреть законопроекты №1209-1, 1210 по совершенствованию администрирования налогов, устранению технических и логических неувязок в налоговом законодательстве, №0901 о полном общем среднем образовании, №0863 об усилении защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности, №0930 по обеспечению бесплатным питанием детей ВПЛ.

Также в первом чтении нардепы планируют рассмотреть законопроект о финансовом лизинге №1111, относительно ресторанного хозяйства №2136, по созданию национального органа интеллектуальной собственности №2255, 2255-1. А также законопроект №2379 о проведении национальной инвентаризации лесов.

Кроме того, планируется рассмотреть вопрос ратификации, а также проект постановления о календарном плане проведения третьей сессии ВРУ девятого созыва №2745.

Напомним, парламентарии 19 декабря 2019 года провалили голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса.

После чего Президент Украины Владимир Зеленский заявил о закрытии всех игорных залов на территории Украины.

За один день в Украине закрыли более 5,3 тысячи нелегальных игровых залов.

Источник: УНН
Теги: ВР, игорный бизнес, закон, повестка дня
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