Рада утвердила план работы третьей сессии: 12 недель для заседаний и 5 - для работы с избирателями

КИЕВ. 16 января. УНН. Парламентарии приняли в целом проект постановления о календарном плане проведения третьей сессии ВРУ девятого созыва. Соответствующее решение поддержали 305 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии приняли проект постановления №2745 о календарном плане проведения третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва с февраля по июль 2020 года. Открытие третьей сессии начнется 4 февраля, а закончится 17 июля 2020 года.

В проекте календарного плана предусмотрены:

- 12 недель для пленарных заседаний Верховной Рады Украины;

- 7 недель для работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах);

- 5 недель для работы народных депутатов Украины с избирателями;

- 12 часов для проведения "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде Украины.

Напомним, глава политической фракции "Слуга народа", первый застпник фракции Александр Корниенко сообщил, что в Раде следующую пятницу, 24 января, планируют сделать пленарной днем.