Соратник Джулиани: Трамп знал о давлении на Украину

КИЕВ. 16 января. УНН. В мае партнер личного адвоката президента США Лев Парнас поставил ультиматум Президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ни один высокопоставленный американский чиновник не будет присутствовать на его инаугурации, и вся американская военная помощь стране будет прекращена, если расследование в отношении американского политика-демократа Джо Байдена не будет объявлено. Президент США Дональд Трамп был в курсе этих действий, сказал Парнас в среду вечером в интервью американскому телеканалу, передает УНН со ссылкой на AP.

По словам Парнаса в интервью MSNBC, на следующий день после того, как он сказал, что доставил сообщение, Государственный департамент США объявил, что вице-президент США Майк Пенс не будет присутствовать на инаугурации президента Украины.

Парнас утверждал, что Трамп приказал Пенсу держаться подальше от Украины по указанию Джулиани, чтобы послать четкий сигнал новой украинской администрации о необходимости серьезно отнестись к требованию о проведении расследования в отношении кандидата в президенты от демократов Джо Байдена, который рассматривается как потенциальная угроза переизбранию Трампа в 2020 году.

По словам Парнаса, каждое его общение с командой Зеленского происходило по указанию Джулиани, который на его глазах регулярно докладывал Трампу об их прогрессе по телефону.

"Президент Трамп точно знал, что происходит... Он знал обо всех моих движениях. Я бы ничего не сделал без согласия Руди Джулиани или президента", - сказал Парнас.

Парнас сказал, что он также слышал, как Джулиани и еще один адвокат Трампа, Виктория Тонсинг, рассказывают по телефону генеральному прокурору США Уильяму Барру об их усилиях по оказанию давления на украинское правительство, чтобы объявить о расследовании дел Байдена и его сына Хантера. "Барр был в основном в команде", - сказал он.

Ранее Трамп неоднократно отрицал знакомство с Парнасом и Фруманом, несмотря на многочисленные фотографии мужчин вместе. Среди материалов, опубликованных с телефона Парнаса на этой неделе, было еще несколько его фотографий с Трампом, а также с сыном президента Дональдом Трампом-младшим, дочерью Иванкой Трамп и ее мужем Джаредом Кушнером.

На вопрос о словах Трампа о том, что он не знает Парнаса, тот ответил, что он неоднократно общался с президентом один на один.

"Он врал. Я имею в виду, мы не друзья. Мы с ним не смотрели вместе футбольные матчи, не ели хот-доги. Но он точно знал, кто мы такие, особенно, кто я", - сказал Парнас о президенте.

Напомним, во вторник, 14 января, Комитет палаты представителей по разведке обнародовал новую порцию документов, связанных с расследованием об импичменте президента США Дональда Трампа - ряд переписок партнера Джулиани Льва Парнаса.