Избрание нового нардепа в Харьковской области: стартовал избирательный процесс

КИЕВ. 16 января. УНН. Сегодня начинается избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 179 (Харьковская область). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Сегодня, 16 января, начинается избирательный процесс промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 179 (Харьковская область), назначенных Комиссией на воскресенье, 15 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в целом, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 146 тысяч избирателей. Голосование будет проходить на 189 избирательных участках.

Как сообщал УНН ранее, ЦИК назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народного депутата Украины в ОВО № 179 Харьковской области, поскольку народный депутат Алексей Кучер, который назначен председателем Харьковской ОГА, досрочно сложил полномочия.

Напомним, ЦИК утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению промежуточных выборов в Харьковской области народного депутата Украины, в частности назвала сроки подачи регистрации.