Арахамия прокомментировал законопроект о голосовании в ВР только по четвергам

КИЕВ. 16 января. УНН. Если голосование будут только в четверг, это не значит, что нардепы не будут работать в другие дни недели. Об этом в кулуарах Рады сообщил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

“... Я говорю, что это не означает, что вы понедельник, вторник и среду можете не ходить на работу. Во-первых у нас есть закон о зарплате, и каждый, кто не придет и не проголосует за поправки, которые в другие дни, то им будет высчитываться из зарплаты. Во-вторых, если не будет кворума вообще не откроется зал, и надо ходить”, — сообщил Арахамия.

“Просто мы хотим результативные голосования переносить на четверг. Почему? Потому что ты приходишь, конкретно уже проработав в предыдущие дни и финализируют в четверг. Это пример четверг. Это можно на любой день переносить простым решением”, — отметил он.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Регламент ВР относительно усовершенствования законодательной процедуры № 2691, которым предлагается голосовать за законопроекты только в четверг.