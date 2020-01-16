В правительстве обещают начать программу дешевых кредитов с 1 февраля

КИЕВ. 16 января. УНН. В Украине будет начат обещанную Президентом программу дешевых кредитов с 1 февраля. Об этом во время ежегодной встречи с клиентами и партнерами Национального банка сказал премьер-министр Алексей Гончарук, ссылаясь на оценку правительства, передает корреспондент УНН.

“Дешевые кредиты как приоритет для нас с вами имеют еще один приоритет — они нам нужны не когда-то, они нужны сейчас. Поэтому с 1 февраля мы таки откроем, начнем, как обещали, анонсированную Президентом программу дешевых кредитов 5, 7, 9”, - сказал Гончарук.

По его словам, правительством нужно давать уже сейчас людям, что хотят работать и создавать в Украине, возможность в виде дешевых кредитов.

“Мы ожидаем, что в этом году будет значительно уменьшена стоимость кредитных ресурсов и в ипотеке. Не буду называть точные цифры на осень, но ипотека в 11-12%, как мы говорили еще в прошлом году — это наша цель”, — отметил также премьер.

Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине стартует государственная программа — тем, кто хочет вернуться в Украину, предлагаются кредиты для собственного дела со ставками в 5%, 7% и 9%.