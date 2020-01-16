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Рабочие подгруппы ТКГ по Донбассу собрались на встречу в Минске

Рабочие подгруппы ТКГ по Донбассу собрались на встречу в Минске

КИЕВ. 16 января. УНН. Встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе началась в Минске в четверг. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресслужбу Министерства иностранных дел Беларуси.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сообщили в беларусском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, 16 января в Минске состоится первая встреча трехсторонней контактной группы в 2020 году. В этом заседании, в частности, впервые примет участие новый спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау, которая сменила на этом посту Мартина Сайдика.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Минск, контактная группа
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