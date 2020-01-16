Зеленский подписал указ о нынешнем призыве в армию с 18 лет

КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году". Соответствующий документ от 16 января опубликован на сайте Главы государства, передает УНН.

Так, согласно указу, Зеленский постановил определить на 2020 год такие сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу:

1) апрель - июнь;

2) октябрь - декабрь.

Президент также постановил призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу:

1) в апреле - июне 2020 года;

2) в октябре - декабре 2020 года.

Кабинету министров Зеленский поручил определить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, и объемы расходов для проведения очередных призывов в 2020 году.

Кроме того, Президент постановил уволить в запас из Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований:

1) военнослужащих срочной службы, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и выслуживших установленные сроки срочной военной службы:

в апреле - июне 2020 года;

в октябре - декабре 2020 года;

2) других военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной службы:

в апреле - июне 2020 года;

в октябре - декабре 2020 года.

Как сообщал УНН, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что государство и он лично выступают за отмену призыва на военную службу.