Регистрация | Вход |
USD: 24,03 0,0982  EUR: 26,69 0,0684 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 16 января 2020 13:57
Получить тестовый доступ
Утреннее заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
Украинцы едут работать в ЕС, несмотря на спрос во всем мире - эксперт
Украинцы едут работать в ЕС, несмотря на спрос во всем мире - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
20190
Версия для печати

"Это монтаж - 200%" - Арахамия относительно возможных слов Гончарука о "профане в экономике"

"Это монтаж - 200%" - Арахамия относительно возможных слов Гончарука о "профане в экономике"

КИЕВ. 16 января. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает смонтированной аудиозапись из совещаний, где премьер-министр Украины Алексей Гончарук вроде бы называет себя "профаном в экономике". Об этом он заявил в кулуарах Рады, передает корреспондент УНН.

"Он (Гончарук, - ред.) говорил, что это просто нарезка, он говорил, что это было 3-4 часа так называемой "стратегической сессии с макроэкономической стабильности". Во-первых, это было 16 декабря, и какая была последовательность фраз - никто не может помнить. То, что это монтаж - это 200%... это могло быть сказано юмористически", - заявил он.

Напомним, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Алексея Гончарука, во время которой последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан в экономике".

Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которой должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел.

По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.

Источник: УНН
Теги: скандалы, Давид Арахамия, Алексей Гончарук

В тексте упоминаются

Арахамия Давид
Арахамия Давид
Гончарук Алексей
Гончарук Алексей
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Loading...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.