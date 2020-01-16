"Это монтаж - 200%" - Арахамия относительно возможных слов Гончарука о "профане в экономике"

КИЕВ. 16 января. УНН. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает смонтированной аудиозапись из совещаний, где премьер-министр Украины Алексей Гончарук вроде бы называет себя "профаном в экономике". Об этом он заявил в кулуарах Рады, передает корреспондент УНН.

"Он (Гончарук, - ред.) говорил, что это просто нарезка, он говорил, что это было 3-4 часа так называемой "стратегической сессии с макроэкономической стабильности". Во-первых, это было 16 декабря, и какая была последовательность фраз - никто не может помнить. То, что это монтаж - это 200%... это могло быть сказано юмористически", - заявил он.

Напомним, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Алексея Гончарука, во время которой последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан в экономике".

Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которой должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел.

По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.