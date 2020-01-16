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Зеленский встретился со "слугами народа": говорили о децентрализации

Зеленский встретился со "слугами народа": говорили о децентрализации

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КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с народными депутатами из фракции "Слуга народа". Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем и заместителями председателя фракции политической партии "Слуга народа", что составляет парламентское большинство в Верховной Раде. На встрече обсуждались вопросы, связанные с завершающим этапом реформы децентрализации", - говорится в сообщении ОПУ.

Как отмечается, участники отметили консенсус относительно стратегических задач этой реформы - создание в Украине системы способных местных общин. "Развитие местного самоуправления должно сочетаться с эффективными конституционными механизмами защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а также конституционных прав и свобод граждан", - отметили в ОПУ.

"Президент и народные депутаты выразили общее мнение о том, что внесение изменений в Конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон. По результатам встречи Глава государства решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку", - отметили в Офисе.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский внес в Верховную Раду проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".

Источник: УНН
Теги: Конституция, децентрализация, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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