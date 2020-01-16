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Зеленский поставил правительству задачу продолжить усиленный контроль над пожарной безопасностью

Зеленский поставил правительству задачу продолжить усиленный контроль над пожарной безопасностью

КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабинета Министров задача — продолжить работу по усилению контроля пожарной безопасности, улучшение материально-технического состояния спасательных подразделений и служб, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Соответствующее письмо Глава государства направил на имя премьер-министра Украины Алексея Гончарука 16 января 2020 года.

Правительство должно ежеквартально информировать Президента о результатах этой работы.

“Письмо было отправлено премьер-министру в ответ на сообщение правительства, согласно которому на 8 января 2020 года проведены внеплановые проверки состояния техногенной и пожарной безопасности на 10374 объектах с 37006 объектов, подлежащих проверкам (т.е. проинспектировано 28% ). По результатам проверок выявлено, что на 9208 объектах отсутствуют, неисправные или необслуживаемые автоматические системы противопожарной защиты, 2066 системы электроснабжения требуют замены или ремонта, 3365 объектов нуждаются в оборудовании первичными средствами пожаротушения”, — указано в сообщении.

Согласно сообщению Кабинета Министров, проверки за соблюдением и выполнением требований законодательства y сфере техногенной и пожарной безопасности продолжаются.

За нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предписаний к административной ответственности привлечено 9934 руководители учреждений и ответственные должностные лица.

Напомним, 24 декабря 2019 года Президент подписал указ “О неотложных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине”. Документ направлен на предотвращение возникновения пожаров, создающих угрозу жизни и здоровью людей, которые могут негативно повлиять на состояние окружающей среды, экономики и национальной безопасности, а также обеспечения оперативного реагирования на такие пожары.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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