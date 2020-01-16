Зеленский поставил правительству задачу продолжить усиленный контроль над пожарной безопасностью

КИЕВ. 16 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабинета Министров задача — продолжить работу по усилению контроля пожарной безопасности, улучшение материально-технического состояния спасательных подразделений и служб, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Соответствующее письмо Глава государства направил на имя премьер-министра Украины Алексея Гончарука 16 января 2020 года.

Правительство должно ежеквартально информировать Президента о результатах этой работы.

“Письмо было отправлено премьер-министру в ответ на сообщение правительства, согласно которому на 8 января 2020 года проведены внеплановые проверки состояния техногенной и пожарной безопасности на 10374 объектах с 37006 объектов, подлежащих проверкам (т.е. проинспектировано 28% ). По результатам проверок выявлено, что на 9208 объектах отсутствуют, неисправные или необслуживаемые автоматические системы противопожарной защиты, 2066 системы электроснабжения требуют замены или ремонта, 3365 объектов нуждаются в оборудовании первичными средствами пожаротушения”, — указано в сообщении.

Согласно сообщению Кабинета Министров, проверки за соблюдением и выполнением требований законодательства y сфере техногенной и пожарной безопасности продолжаются.

За нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предписаний к административной ответственности привлечено 9934 руководители учреждений и ответственные должностные лица.

Напомним, 24 декабря 2019 года Президент подписал указ “О неотложных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине”. Документ направлен на предотвращение возникновения пожаров, создающих угрозу жизни и здоровью людей, которые могут негативно повлиять на состояние окружающей среды, экономики и национальной безопасности, а также обеспечения оперативного реагирования на такие пожары.