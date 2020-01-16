Давос 2020: эксперт рассказал об ожиданиях Украины от Всемирного экономического форума

КИЕВ. 16 января. УНН. Во вторник, 21 января, швейцарский горнолыжный курорт Давос снова будет принимать участников Всемирного экономического форума. Мероприятие соберет в одном месте глав государств, правительств, международных организаций, а также влиятельных бизнес-лидеров. Чего от форума ждет Украина, УНН рассказал член наблюдательного совета Офиса по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest Даниил Билак.

По его словам, престижность мероприятия растет из года в год.

"Форум становится все более интересным иностранным инвесторам, и не только. Речь идет о политиках, чиновниках. Ибо, во-первых, растет само качество проведения мероприятия. Так, в рамках форума слово имеют профессиональные и опытные коммуникаторы, что дает возможность участникам мероприятия получить новый опыт, обменяться мнениями", - говорит Билак.

Высшее руководство Украины традиционно принимает участие в форуме, продолжил Билак. Этот год - не исключение, добавил он.

"Мы ожидаем, что в этом году мы представим нашу страну таким образом, что она в глазах международного сообщества станет еще более инвестиционно привлекательной. Главное - это показать, что Украина является надежным партнером для инвесторов. Что это страна, куда можно, не боясь, вложить капитал. В такое-то не простое время", - пояснил он.

Кроме украинских политиков, на мероприятие всегда охотно приезжает и отечественный бизнес, продолжил Билак.

"Украинский бизнес, который приезжает в Давос, традиционно общается с международным сообществом - как в частном, так и в публичном секторе. Делается это с целью представить Украину: дать понять международным партнерам, что у нас есть нормальный бизнес, которого не надо бояться и с которым можно работать", - резюмировал член наблюдательного совета Офиса.

Напомним, в этом году Украину в Давосе будут представлять Президент Украины Владимир Зеленский, Премьер-министр Алексей Гончарук, председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия, а также крупные бизнесмены, в частности Юрий Косюк, Ринат Ахметов, Вадим Новинский, Василий Хмельницкий.