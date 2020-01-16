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Великобритания приглашает Зеленского "в кратчайшие сроки" посетить с визитом Лондон

Великобритания приглашает Зеленского "в кратчайшие сроки" посетить с визитом Лондон

Владимир Зеленский

КИЕВ. 16 января. УНН. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб во время встречи с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко повторил приглашение Президенту Владимиру Зеленскому посетить Великобританию в кратчайшие сроки. Об этом министр написал в Twitter, передает УНН.

"Доминик Рааб еще раз повторил приглашение для президента Украины Зеленского в кратчайшие сроки. Договорились ускорить переговоры по новому всеобъемлющему соглашению, которое охватывает украинско-британские отношения после Brexit", - сообщил Пристайко.

Как сообщалось в УНН, сегодня в Лондоне состоится встреча глав МИД стран, чьи граждане погибли из-за катастрофы украинского самолета.

Ранее Пристайко обсудил сотрудничество в расследовании катастрофы самолета МАУ с главой МИД Великобритании. Собеседники обсудили способы сотрудничества в расследовании авиакатастрофы украинского самолета рейса PS752 в Иране, а также ситуацию в Восточной Украине.

Источник: УНН
Теги: визит, Великобритания, Лондон, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко

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Зеленский Владимир
Пристайко Вадим
Пристайко Вадим
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