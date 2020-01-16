В законопроекте о разведке подотчетная Авакову Нацгвардия не имеет права быть разведорганом - Арахамия

КИЕВ. 16 января. УНН. В законопроекте №2412 о разведке подотчетная министру внутренних дел Украины Арсену Авакову Нацгвардия не имеет права быть органом разведки. Об этом заявил в кулуарах парламента в четверг, 16 января, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

Таким образом он прокомментировал информацию, распространенную в сети, по усилению полномочий министра внутренних дел Арсена Авакова, в частности, в возможности иметь агентурную сеть под прикрытием разведывательных задач. На такую информацию Арахамия отреагировал словами: "Это не соответствует действительности".

"Вчера на комитете мы этот вопрос поднимали. Закон о разведке - долгожданный закон, его ждут наши партнеры из НАТО, там не урегулированно очень много вопросов. Там есть только субъекты разведки, и Нацгвардия не является субъектом разведки, она является субъектом разведывательного сообщества. Что это значит? Если его не включить, как субъект разведывательного сообщества - это значит, что все батальоны Нацгвардии, которые есть на передовой... у них разведбазы или разведвзводы. И они делают фактически разведку. Если они будут за чертой этого, то это ограничивает их деятельность. Там нету прав быть разведорганами для Национальной гвардии. Там есть Служба внешней разведки, Главное управление военной разведки, является контрразведка СБУ и все", - отметил он.

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Арахамия добавил, что общественный деятель Виталий Шабунин, который распространил эту информацию, не отследил логику законопроекта.

"Он взял норму, касающуюся этих органов, Службы внешней разведки, Главного управления военной разведки, контрразведки СБУ и применил их к Нацгвардии, которые просто члены разведсообщества. Это он просто не отследил логику законопроекта", - заявил Арахамия.

Добавим, согласно законодательству, Национальная гвардия Украины является военным формированием с правоохранительными функциями, входит в систему Министерства внутренних дел Украины. Сейчас руководителем этого министерства является Арсен Аваков.

Напомним, законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной гвардии Украины", внесенные в ВР Президентом Украины Владимиром Зеленским, предусматривает вывод Национальной гвардии из подчинения Министерству внутренних дел в подчинение главе государства.

Также сообщалось, что народные депутаты Украины отправили на доработку в комитет по вопросам национальной безопасности обороны и разведки проекты законов о разведке и деятельности Службы внешней разведки Украины, представленные и определенные Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложные. Соответствующее решение поддержали 336 и 340 народных депутатов Украины соответственно.