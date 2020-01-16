Полиция начала уголовные производства относительно вероятной слежки за послом Йованович

КИЕВ. 16 января. УНН. Национальная полиция Украины по факту публикации материалов о возможной незаконной слежке на территории Украины за бывшим послом США в Украине Мари Йованович начала уголовные производства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины, передает УНН.

“В МВД приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января, следователями Палаты Представителей Конгресса США о возможном незаконном слежения на территории Украины за бывшим послом США в Украине Мари Йованович”, — отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что позиция Украины — не вмешиваться во внутриполитические дела Соединенных Штатов Америки.

“Однако, в опубликованных записях содержится факт возможного нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая защищает права дипломата на территории другого государства... После анализа этих материалов, Национальная полиция Украины по факту их публикации начала уголовные производства по ч. 2 ст. 163 (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 1 ст. 182 (Незаконное собирание, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении МВД.

Кроме этого, отмечают в министерстве, в соответствии с Меморандумом о взаимном сотрудничестве и обмене информацией между МВД Украины и ФБР США, МВД обратилось в ФБР с просьбой предоставить все материалы и информацию о лицах, которые могут быть причастны к этому возможного уголовного преступления.

“Согласно международным механизмов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил американской стороне принять участие в таком расследовании. Украина ожидает от Соединенных Штатов Америки реакции на обращения и рассчитывает на сотрудничество”, — добавили в пресс-службе.

Напомним, Комитет по разведке Палаты представителей на этой неделе опубликовал заметки и другие документы, в которых содержится информация о том, что, в частности, во время каденции в Украине Посла США Мари Йованович, за ней возможно осуществлялось незаконное слежение и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов по заказам граждан США.