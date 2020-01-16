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Полиция начала уголовные производства относительно вероятной слежки за послом Йованович

Полиция начала уголовные производства относительно вероятной слежки за послом Йованович

КИЕВ. 16 января. УНН. Национальная полиция Украины по факту публикации материалов о возможной незаконной слежке на территории Украины за бывшим послом США в Украине Мари Йованович начала уголовные производства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины, передает УНН.

“В МВД приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января, следователями Палаты Представителей Конгресса США о возможном незаконном слежения на территории Украины за бывшим послом США в Украине Мари Йованович”, — отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что позиция Украины — не вмешиваться во внутриполитические дела Соединенных Штатов Америки.

“Однако, в опубликованных записях содержится факт возможного нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая защищает права дипломата на территории другого государства... После анализа этих материалов, Национальная полиция Украины по факту их публикации начала уголовные производства по ч. 2 ст. 163 (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 1 ст. 182 (Незаконное собирание, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении МВД.

Кроме этого, отмечают в министерстве, в соответствии с Меморандумом о взаимном сотрудничестве и обмене информацией между МВД Украины и ФБР США, МВД обратилось в ФБР с просьбой предоставить все материалы и информацию о лицах, которые могут быть причастны к этому возможного уголовного преступления.

“Согласно международным механизмов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил американской стороне принять участие в таком расследовании. Украина ожидает от Соединенных Штатов Америки реакции на обращения и рассчитывает на сотрудничество”, — добавили в пресс-службе.

Напомним, Комитет по разведке Палаты представителей на этой неделе опубликовал заметки и другие документы, в которых содержится информация о том, что, в частности, во время каденции в Украине Посла США Мари Йованович, за ней возможно осуществлялось незаконное слежение и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов по заказам граждан США.

Источник: УНН
Теги: США, МВД, Украина, ФБР
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