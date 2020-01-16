КСУ объявил перерыв в рассмотрении дела о судоустройстве и статусе судей

КИЕВ. 16 января. УНН. Большая Палата Конституционного суда Украины объявила перерыв в рассмотрении дела о соответствии Конституции Украины закона Украины о судоустройстве и статусе судей в форме устного производства, передает корреспондент УНН.

"Объявляется перерыв по делу до 10:00 21 января", - сказал судья.

Так, Большая палата Конституционного Суда Украины на пленарном заседании в форме устного производства начала рассмотрение дела по конституционному представлению Верховного Суда относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений законов Украины "О судоустройстве и статусе судей" от 2 июня 2016 № 1402-VIII (далее - Закон № 1402), "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления от 16 октября 2019 № 193-ІХ (далее - Закон № 193), "О Высшем совете правосудия" от 21 декабря 2016 № 1798-VІІІ (далее - Закон № 1798).

Отметим, субъект права на конституционное представление оспаривает отдельные положения Закона № 1402 в их взаимной связи с пунктами 4-7 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона № 193, в частности, определение состава Верховного Суда, а также отдельных процедурных вопросов, связанных с формированием нового состава Верховного Суда, отбором и деятельностью судей, формированием Высшим советом правосудия Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Также, заявитель оспаривает положения Закона № 1798, которыми нормированы отдельные вопросы увольнения членов Высшего совета правосудия, создание и объем полномочий Комиссии по вопросам добропорядочности и этики, а также какими урегулирован вопрос дисциплинарного производства в отношении судей Верховного Суда, членов Высшего совета правосудия и членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Напомним, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление Верховного суда относительно соответствия Конституции Украины закона Украины о судоустройстве и статусе судей.

Как сообщалось ранее, Верховный Суд просил Зеленского ветировать его законопроект относительно судебной реформы.