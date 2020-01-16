Новым "слугой народа" в ВР вместо Венедиктовой стал соорганизатор Atlas Weekend

КИЕВ. 16 января. УНН. Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" директора с правительственных отношений и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend Александра Санченко вместо Ирины Венедиктов, которая стала врио директора Государственного бюро расследований, передает УНН.

Так, во время сегодняшнего заседания ЦИК единогласно было принято решение о признании избранным и о регистрации депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" Александра Санченко.

Как ранее сообщалось, народного депутата от "Слуги народа" Ирину Венедиктову, которая стала врио директора Государственного бюро расследований, в парламенте должен был заменить Александр Санченко, который является одним из организаторов музыкального фестиваля Atlas Weekend.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский указом уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.



