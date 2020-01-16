Милованов на фоне "сливов" назвал Гончарука "лучшим премьером за всю историю Украины"

КИЕВ. 16 января. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на фоне "сливов" с аудиозаписями, где премьер-министр Алексей Гончарук назвал себя "профаном в экономике", заявил, что Гончарук является лучшим главой правительства за всю историю Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, информирует УНН.

"Я поддерживаю премьер-министра. Алексей - лучший премьер-министр за всю историю Украины. И я это докажу вам фактами. Нет коррупции в правительстве, нет дерибана позиций, нет дерибана бюджета, нет дерибана государственных предприятий. Есть квоты в политических назначениях. В моем министерстве все назначения и увольнения делаю я. Такого в Украине никогда не было. Всегда вкручивали "смотрящих", - отметил он.

Милованов отметил, что на премьер-министра идет атака от оппонентов, которые не получили должностей в новом правительстве, на госпредприятиях и в органах власти.

"Конечно это не нравится оппонентам. Они не получили должностей в новом правительстве и на госпредприятиях и в органах власти. Я сам лично отказал десяткам если не сотням таким просьбам. Иногда просят мягко, иногда через друзей, бывает предлагают взятки (наибольшая цифра на которую намекали - 10 млн долларов за назначение руководителя госпредприятий), иногда угрожают политически, медийно, или даже физически. Как я интерпретирую то, что происходит сейчас? Сейчас идет очередная атака на премьер-министра от тех, кто хочет поставить на его место нечестного и более лояльного человека. Это наезд - и он будет отражен. Жестко, спокойно и профессионально. Коррупционеры проигрывают, потому что их время уже прошло. Я поддерживаю премьера и всех министров. Я сюда пришел бороться командой и мы выиграем", - добавил он.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства акцентировал внимание на том, что оппоненты пугают экономическим кризисом, хотя на самом деле состояние экономики высокое.

"Оппоненты постоянно пугают всех экономическим кризисом, которого нет. Состояние экономики лучшее за годы. Сейчас экономика Украины растет высокими темпами - в II и III кварталах темпы роста ВВП превысили 4% и были одними из самых высоких в Европе. Рост стимулируется как значительным внутренним спросом (потребительским и инвестиционным), так и ростом производительности в сельском хозяйстве. В четвертом квартале рост продолжается, хотя мы ожидаем немного ниже результаты чем 4 процента", - подытожил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Милованов прокомментировал слова Коломойского о нем: "Я дебил".

Напомним, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".

Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которой должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.

Также напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук через более чем полсуток после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения".

Кроме этого, ранее Айварас Абрамовичус в одном из интервью заявлял, что именно он предложил кандидатуру Гончарука Президенту Украины Владимиру Зеленскому как одного из тех, кто может возглавить правительство. Также Абромавичус добавил, что именно по его решению Гончарук возглавил в свое время офис BRDO, созданный, как известно, за средства Европейского Союза.